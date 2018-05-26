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Kendisine karşılık veren oğlunu evire çevire dövdü

’te, yaşlı bir adam tartıştığı oğlunun elinin suratına değmesine sinirlenip, oğlunu evire çevire dövdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 12:10
Kendisine karşılık veren oğlunu evire çevire dövdü

Edinilen bilgiye göre, Hakverdi Mahallesi Ilhamur Sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle baba ile oğlan arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında babasının tutuğu elini geçmek isteyen gencin eli babasının suratına gelmesi sunucu yaşlı adamın burnundan kan geldi.

EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜ

Bunun üzerine sinirlenen yaşlı adam, vatandaşların gözü önünün de oğlunu evire çevire dövdü. Oğlunun özür dilemesine karşın yaşlı adam sinirlerine hakim olamayarak dövmeye devam etti.

Mahalle sakinleri müdahale ederek, yaşlı adam ile gencin daha fazla kavga etmesine izin vermedi.

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