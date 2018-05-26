Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Saplantılı âşık dehşeti

Saplantılı âşık dehşeti

İki çocuk annesi , saplantılı âşığı tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018
Saplantılı âşık dehşeti
Küçükçekmece'de, "saplantılı âşık" cinayeti... 34 yaşındaki iki çocuk annesi , 5 ay önce eşinden boşandı. İddialara göre, çocuklarıyla bir başına ayakta kalma mücadelesi veren kadının peşine düşen eski işyerinden arkadaşı (36), sevgili olmak istedi. Ancak Çetintaş istemedi. Durumu kabullenemeyen Kalender, kadını taciz edip durdu. Kadın bu yüzden çalıştığı tekstil atölyesinden ayrılmak zorunda kaldı. Saplantılı aşık, Seher Çetintaş'ı çocuklarına zarar vermekle tehdit etmekle kalmadı darp edip elmacık kemiğini bile kırdı. 5 aylık çilesi katlanamaz hale gelen Seher Çetintaş, çocuklarına zarar gelmesin diye Ahmet Kalender'le buluşmaya karar verdi. İkili bir kafede buluştu. Çetintaş, "Beni ve ailemi rahat bırak. Görüşmek istemiyorum" dedi ve kafeden ayrıldı. Genç kadın, dışarıda taksi beklerken Ahmet Kalender kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın öldü. O sırada kafede olan bir polis tarafından yakalanan katil zanlısı tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Saplantılı âşık dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN