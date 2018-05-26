Saplantılı âşık dehşeti

İstanbul
Küçükçekmece'de, "saplantılı âşık" cinayeti... 34 yaşındaki iki çocuk annesi Seher Çetintaş
, 5 ay önce eşinden boşandı. İddialara göre, çocuklarıyla bir başına ayakta kalma mücadelesi veren kadının peşine düşen eski işyerinden arkadaşı Ahmet Kalender
(36), sevgili olmak istedi. Ancak Çetintaş istemedi. Durumu kabullenemeyen Kalender, kadını taciz edip durdu. Kadın bu yüzden çalıştığı tekstil atölyesinden ayrılmak zorunda kaldı. Saplantılı aşık, Seher Çetintaş'ı çocuklarına zarar vermekle tehdit etmekle kalmadı darp edip elmacık kemiğini bile kırdı. 5 aylık çilesi katlanamaz hale gelen Seher Çetintaş, çocuklarına zarar gelmesin diye Ahmet Kalender'le buluşmaya karar verdi. İkili bir kafede buluştu. Çetintaş, "Beni ve ailemi rahat bırak. Görüşmek istemiyorum" dedi ve kafeden ayrıldı. Genç kadın, dışarıda taksi beklerken Ahmet Kalender kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan
yaralı kadın öldü. O sırada kafede olan bir polis tarafından yakalanan katil zanlısı tutuklandı.