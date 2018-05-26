Sen Anlat Karadeniz’e Youtube’dan ödül

SEN Anlat Karadeniz
dizisi büyük bir hayran kitlesine ulaştı. YouTube'da 7 hafta gibi kısa bir sürede, Türkiye'nin 1 milyon aboneye en hızlı ulaşan kanalı (tüm kategoriler dâhil) oldu. Abone sayısı 1 milyona ulaşması nedeniyle diziye YouTube tarafından ödül gönderildi. YouTube'dan gelen ödülü dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak aldı. Tüm izleyenlere teşekkür eden Kabakuşak, "Yayımlandığımız günden beri bizi takip ederek destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi. Ödülle birlikte fotoğraf çektiren oyuncular çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sen Anlat Karedeniz videoları, YouTube'da dünyanın dört bir yanından, 30 milyonun üzerinde farklı kullanıcı tarafından izlendi. Toplam video tıklanma rakamı ise 1 milyara yaklaştı. MAGAZİN SERVİSİ