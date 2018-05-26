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i’nden tacirlerine geçit yok!

Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan kamyonda yapılan aramada 199 paket halinde 105 kilo 029 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 11:21
Van Emniyeti’nden uyuşturucu tacirlerine geçit yok!

i Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ili Erciş yolu üzerinde şüpheli bir kamyon durduruldu.

Durdurulan İstanbul plakalı kamyonda yapılan aramada, kasasına zulalanmış şekilde 199 paket halinde 105 kilo 029 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.

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Van Emniyeti’nden uyuşturucu tacirlerine geçit yok!
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