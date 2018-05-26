Van Emniyeti’nden uyuşturucu tacirlerine geçit yok!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Erciş yolu üzerinde şüpheli bir kamyon durduruldu.



Durdurulan İstanbul plakalı kamyonda yapılan aramada, kasasına zulalanmış şekilde 199 paket halinde 105 kilo 029 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.





MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.