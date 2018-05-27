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Anne ve yavru boz ayı kamerada

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018
Anne ve yavru boz ayı kamerada
At kadar hızlı koşabilen, bir yüzücü kadar iyi yüzebilen ve bir vuruşta sığırı öldürebilen boz ayılar 'nin Şiran ilçesinde kameralara takıldı. Yavrusuyla birlikte gündüz vakti yiyecek aramaya çıkan dişi ayı, Gümüşhane Doğa Koruma ve (DKMP) Şube Müdürlüğü kameralarına yakalandı. Türkiye'de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan boz ayılar Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyünde bulunan Yukarı Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülendi. Yavrunun birkaç aylık olduğu tahmin ediliyor.
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Anne ve yavru boz ayı kamerada
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