Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı

Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı

'da bir apartmanın kapısını zile basıp ev sahibine açtırıp girdiği bir daireden altın, para ve elektronik eşya çalan hırsız yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 10:10
Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Polis hırsızlık olayının yaşandığı apartmanda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızın bir apartmanın giriş kapısını açmak için zorladığı ancak açamadığı görüldü. Ancak hırsızın daha sonra apartmandan bir kaç zile basıp ev sahiplerinin kapıyı açmasını beklediği ve daha sonrada kapının açıldığı hırsızın da apartmana girip bir dairenin kapı kilit göbeğini kırıp içeri girerek altın, para ve elektronik eşya çalıp kaçtığını saptadı. Polis bu görüntülerden zanlının da İsmail A. (24) olduğunu tespit etti. Polis apartman sakinlerine de zile basıldığı zaman kim olduğunu öğrenmeden kapıları açmamaları konusunda uyarıda bulundu.

100'DEN FAZLA SUÇ KAYDI VAR...

Polis bu tespitlerin ardından zanlının evine yaptığı baskında yakaladı. Gözaltına alınan İsmail A.'nın ayrıca, hırsızlıktan 100'den fazla suç kaydı olduğu saptandı.

Emniyette sorgulanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN