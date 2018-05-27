İstanbul’da feci kaza: 3 ölü

İstanbul
'da bir ay önce aldığı otomobiliyle kızını çalıştığı eczaneye bırakmak üzere evden çıkan Yakup Yamaç
(41), kendisini de bırakmasını isteyen komşusu ile seyir halinde bulunduğu sırada bir temizlik aracına arkadan çarptı. Yamaç, kızı ve komşusu öldü. Aracı bir hafriyat kamyonunun sıkıştırdığı iddia edildi. Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde dün 09.00 sıralarında yaşanan kaza
da, bir sitede görevli olan Yakup Yamaç, Sultangazi'de eczanede çalışan kızı Yasemin'i (20) işyerine bırakmak üzere otomobiliyle yola çıkıyordu. Tam o sırada, İkitelli Sanayi Sitesi'nde forklift operatörü olarak çalışan komşusu İsmail Zelyurt
(43) da işe gitmek istediğini, kendisini uygun bir noktaya kadar götürmesini istedi. 3 kişiyi taşıyan otomobil, sol şeritte temizlik çalışması yapan belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı. Ekipler, 3 şahsın da araç içinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yakup Yamaç, kızı Yasemin ve İsmail Zelyurt'un cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi. Yamaç'ın 10 gün sonra çocuğu olacağı öğrenilirken, olayı gördüğünü söyleyen bir vatandaş, kazanın hafriyat kamyonuyla çarpışma sonucu yaşandığını idda etti. Konya Doğanhisar'da ise tarım
aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Selamettin Büğrü'nün (70) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı Başköy Mahallesi yakınında devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Ummahan Büğrü'nün (70) olay yerinde öldü. Diyarbakır
'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kaza
sında Hasan Güneş can verdi. Mardin
'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ömer Doğan, yaşamını yitirdi.