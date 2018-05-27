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'tan 'Maraş Dondurması' hamlesi: Patentini aldılar...

Ticaret ve Sanayi Odası (KMSTO), Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak şehrin en önemli simgelerinden ve markalarından olan Maraş Dondurması'nı aldı. Oda Başkanı Serdar Zabun, bundan sonra dünyaca ünlü markalar da dahil herkesin her dondurmayı 'Maraş dondurması' diye satamayacağını belirterek, "Bu konuyla ilgili denetim kurullarımız olacak, cezai haklarımız var" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 10:36
Kahramanmaraş'tan 'Maraş Dondurması' hamlesi: Patentini aldılar...

Geçmişi Osmanlı saraylarına kadar uzanan Maraş dondurması, aradan geçen zamanda şehrin ekonomisinde önemli bir yer edindi ve irili ufaklı 23 dondurma üretim tesisi kuruldu. İsteyene külahta, isteyene tabakta çatal ve bıçakla servis edilen Maraş dondurması bunun dışında kıvamı ve lezzetiyle dünyanın en sevilen dondurması olurken, dünyaca ünlü birçok marka da 'ta üretim yapmamasına rağmen 'Halis Maraş dondurması', 'Maraş usulü dondurma' gibi kavramlarla pazarlamaya başladı. Bununla birlikte merdiven altında dondurmalar da 'Maraş dondurması' diye satılırken, KMTSO, patent için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren enstitü, 13 Nisan 2018'te Maraş dondurmasını oda adına tescilledi.

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Kahramanmaraş'tan 'Maraş Dondurması' hamlesi: Patentini aldılar...
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