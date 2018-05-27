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'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da kuvvetli yağış etkili olacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 16:11
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

TOKAT ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Tokat'ın doğu ilçelerinde (Reşadiye, Niksar, Başçiftlik) bugün akşam 18.00'e kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KOCAELİ ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Kocaeli il genelinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saat daha kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BURSA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bursa il merkezi ve kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam 19.00'a kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
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