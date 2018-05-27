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'den son dakika açıklaması! - ve çevre iller için o saati verdi

Son dakika haberi... 'da geceden beri etkili olmaya başlayan sağanak yağış hızla devam ediyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış için uzmanlar tahminde bulundular. Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama doğrultusunda İstanbul ve çevresinde kuvvetli gök gürültüsü ve yağış bekleniyor. Bugün yurtta nasıl olacak? İşte bu soruların cevabı...

Giriş Tarihi: 27.5.2018 07:35 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 07:38
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! - İstanbul ve çevre iller için o saati verdi

Son dakika haberi... 'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama doğrultusunda Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! - İstanbul ve çevre iller için o saati verdi
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