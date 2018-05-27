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’dan mesajı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018
Paris Hilton’dan Türkiye mesajı
Antalya'da 7-12 Haziran'da gerçekleştirilecek 'un yıldızı , 'daki defileye baş manken olarak çıkacak. Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends'ta kurulacak podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, önceki gün sosyal medya hesaplarından Türkçe, "Merhaba " diye başlayan bir mesaj paylaştı. Özel tasarım bir görselle paylaştığı mesajına İngilizce devam eden Hilton, şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Türkiye, 10 Haziran'da Land of Legends ve Dosso Dossi Fashion Show'un muhteşem şovunda görüşmek üzere, hepinizi seviyorum." hesabında yaklaşık 8 milyon 700 bin, Facebook hesabında ise 7 milyon 500 bin takipçisi bulunan Hilton'un mesajı, yoğun ilgi gördü, binlerce beğeni aldı.
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Paris Hilton’dan Türkiye mesajı
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