Polis otosunda tecavüzü HTS kaydı ve DNA çözecek

İstanbul Beylikdüzü'de evine bırakma bahanesiyle ekip aracına aldığı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan polis memuru S.E. hâkim karşısına çıktı. Taraflar birbirini suçlarken, mahkeme, S.E.'nin mağdur ile yazıştığını iddia ettiği mesajların tespiti için HTS kayıtlarının ve kadının elbisesindeki DNA örneklerinin incelenmesine karar verdi.





POLİS DİYE GÜVENİP BİNDİ



6 Ocak'ta yaşanan olayda iddialara göre, 28 yaşındaki P.T. adlı kadın, Taksim'deki eğlencenin ardından eve gitmek üzere Beylikdüzü'ne döndü. S.E. ve R.Y. adlı memurları taşıyan polis ekip aracı, genç kadının yanından geçerken, şoför koltuğundaki polis S.E. "Seni evine bırakalım" dedi. Teklifi reddeden kadın, polisin ısrarı üzerine 'ekip aracında güvende olacağından' hareketle koltuğa oturdu. Bir süre sonra S.E., "Evimden şarj kablosunu alacağım, istersen sen de gel" dedi. Genç kadın kabul etmedi. Dönüşte araç bir süre daha gittikten sonra S.E. diğer polis memuru R.Y.'ye "Ben artık dayanamıyorum abi" diyerek şoför koltuğundan indi ve arka koltukta genç kadına tecavüz etti. Ardından tekrar direksiyon başına geçti. P.T.'nin şikâyeti üzerine Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmaya, 18 yıla kadar hapis istenen tutuklu polis S.E., 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi istenen polis memuru R.Y. ile müşteki P.T. katıldı. P.T. ile geçen yıl Kurban Bayramı'nda tanıştığını ve bir süre whatsapp'tan yazıştıklarını ileri süren polis memuru, ekip arkadaşı araçtayken arka koltuğa geçtiğini doğruladı ancak tecavüz iddiasını reddedip "Kendisine güvenerek öpüştüm. Sonra hakkımda şikâyetçi oldu. Öpüşürken rızası vardı. Bunun dışında bir şey olmadı" dedi. Diğer sanık polis R.Y. ise özetle, "Arkaya bakmadığım için müşteki ile sanığın cinsel olarak birlikte olup olmadıklarını bilmiyorum. Ancak müşteki bağırmadı. Yardım da istemedi." dedi.



'DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM'



Polis S.E.'nin önceden tanıştıkları iddiasını kesinlikle reddeden P.T. ise S.E.'yi daha önce hiç görmediğini kaydetti. P.T., "Karşı çıkmaya çalıştım. Beni koltuğa doğru itti ve bastırdı" diye konuştu. Mahkeme, S.E.'nin P.T. ile yazıştığını iddia ettiği tarih aralığının belirlenmesi için HTS kayıtları ve mesaj dökümlerinin istenmesine, ayrıca P.T.'nin emniyetteki kıyafetlerinde herhangi bir DNA analizi yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi.