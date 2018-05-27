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ve heyelan vurdu

Marmara’nın güneyi, Ege ve ’da etkili olan şiddetli yağışlar ve heyelana neden oldu. -Orhaneli yolu kapandı. Bursa’nın Doğancı köyünde 5 ev kullanılamaz hale geldi

Giriş Tarihi: 27.5.2018
Sel ve heyelan vurdu
'da yağan şiddetli yağmurun oluşturduğu sebebiyle, Bursa - Orhaneli yolunun 5 ayrı noktasında heyelan meydana geldi. Karayolu trafiğe kapanırken, biri kamyon 5 araç, kaya ve toprak yığınları altında kaldı. 50 iş makinesi, kapanan yolu 7 saat süren çalışmayla açabildi. Ancak yol yeni bir heyelan tehlikesine karşı ulaşıma kapatıldı. Heyelan altında kalan 5 aracın çıkarılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sağanak ve dolu nedeniyle bölgedeki meyve ve sebze bahçeleri de zarar gördü. Ekili birçok tarım arazisi, su altında kaldı. Aynı yol üzerindeki Doğancı Köyü ise felaketten en çok etkilenen yer oldu. Dere yatağında bulunan 5 ev kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu. Sürüklenen 6 otomobil de çamur yığınlarının altında kaldı. Selde evi kullanılmaz hale gelen Hasan Yıldız ağlayarak, "3 bin lira ve ziynet eşyaları da sel suları ile gitti. Perişan oldum" dedi.

6 KENTTE SU BASKINI YAŞANDI
Tosya'da sel sularıyla birlikte kayan toprak Tosya-Kastamonu karayolunu ulaşıma kapattı. Bazi evleri su bastı. 'de sağanak nedeniyle yollar dereye döndü. Eskişehir- Ankara yolu üzerindeki organize sanayi alt geçidinde 10 araç mahsur kaldı. Menteşe ile , ve 'ta da su baskınları yaşandı.

Tuna ÇAM-Muharrem DOĞANTEZ-Rıdvan UYSAL-Tarık YILMAZ
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Sel ve heyelan vurdu
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