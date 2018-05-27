Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Suriyeli 2,5 yaşındaki kıza istismar iddiasına 3 gözaltı

Suriyeli 2,5 yaşındaki kıza istismar iddiasına 3 gözaltı

’nın Kumluca ilçesinde düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen 2,5 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna istismarda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 13:17
Suriyeli 2,5 yaşındaki kıza istismar iddiasına 3 gözaltı
Kumluca'da dün gece 2,5 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu, düştüğü iddiasıyla Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenen doktor, durumu jandarmaya bildirdi. Hastaneye gelen jandarma ekibi, çocuğu hastaneye getiren A.A. adlı erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

Suriyeli çocuğun ailesinin, A.A.'nın serasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. SoruştAntalyaderinleştiren jandarma olayla ilgili oldukları şüphesiyle G.E. ve A.Y. adlı 2 erkek şüpheliyi de gözaltına aldı.

Kumluca Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu ambulansla 'ya sevk edilirken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı ve jandarma tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyeli 2,5 yaşındaki kıza istismar iddiasına 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN