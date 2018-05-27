Ünlü restoran o geminin peşinde

İstanbul
Boğazı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
'na çarpan geminin zarar verdiği ünlü balık restoranı, günlük 12 bin 800 lira ile 21 bin 900 lira arasında kayıplarının oluştuğunu belirterek mahkemeye başvurdu. Geçen ay Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
'nün altından geçen Malta bayraklı Vitaspirit isimli dökme yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Gemi tarihi yalının hemen yanında bulunan ünlü bir balık restoranına da zarar vermişti. Restoranın iskelesi kullanılamaz hale gelmişti. Tanınmış mekânın sahipleri geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurarak işletmeden oluşan hasarın ve kazanç kaybının karşılanmasını istedi. 2008'den bu yana Anadolu Hisarı'nda faaliyet gösterdiklerini belirten şirket, 7 Nisan günü İstanbul Boğazı
'nda meydana gelen kaza sebebiyle restoranın iskelesinde ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.
135 KİŞİLİK YER YIKILDI
Kazanın oluşumunda şirketlerine yüklenecek herhangi bir kusur bulunmadığı belirtilen dilekçede, işletmede 300 bin liralık hasarın meydana geldiği kaydedildi. Aynı zamanda kazanç kayıplarının da söz konusu olduğuna işaret edilen dilekçede, oluşan hasar nedeniyle iskelenin kullanılamadığı, 135 kişilik yerin faaliyet gösteremediği, günlük ortalama 12 bin 800 lira ile 21 bin 900 lira arasında kazanç kayıplarının söz konusu olduğu kaydedildi ve hasarın maddi karşılığı ile kazanç kaybının bilirkişilerce birlikte tespiti talep edildi.Ünlü restoran, Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin sahibi Odyssey Navigation Co. Ltd. isimli şirkete ihtiyati haciz davası da açmıştı.