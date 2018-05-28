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Ağıldan kaçan 110 koyun parkta otlarken bulundu

'da bir ağıldan kaçan 110 koyun, 2 kilometre mesafedeki çocuk parkında otlarken bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 06:47 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 06:48
Ağıldan kaçan 110 koyun parkta otlarken bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan koyunlarının ağılda olmadığını fark edince polise başvurdu.

Bölgeye giden polis ekibi, Cantekin ile birlikte mahallede arama yaptı. Koyunları bulabilmek için dışkılarını takip eden Cantekin ve polisler, yaklaşık bir saat sonra hayvanları 2 kilometre mesafedeki parkta otlarken buldu.

Mehmet Cantekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunlarını kontrol etmek için kalktığında hayvanların yerinde olmadığını fark ettiğini belirtti.

Komşusunun koyunların kaçtığını söylemesi üzerine durumu polise bildirdiğini anlatan Cantekin, "Polislerle birlikte 1 saat arama sonunda koyunları bulduk. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

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Ağıldan kaçan 110 koyun parkta otlarken bulundu
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