Antalya'da kumar operasyonu

Bir istihbaratı değerlendirAntalyalya Emniyet Müdürlüğü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir iş yerine kumar operasyonu düzenledi. Operasyonda içeride kumar oynandığını tespit eden ekipler, 3 kişiyi 'kumar onatmak' suçundan gözaltına alırken, kumar oynayan 45 kişiye 11 bin 655 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca yapılan aramada, kumar oynamakta kullanılan çok sayıda tombala makinesi ile oyun kartlarına ve kamera sistemine el konuldu.

Polis, bölgede kumar kumar oynana yerlerin tespit edilip gereğinin yapılacağı bilgisini paylaştı.