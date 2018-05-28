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'da kumar operasyonu

polisi, kentte kumar oynanan adreslere ardı ardına operasyonlar düzenliyor. Kepez'de bir adrese operasyon düzenleyen polis 3 kişiyi gözaltına alırken, 45 kişiye 11 bin 655 lira idari para cezası uyguladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 10:32

Bir istihbaratı değerlendirAntalyalya Emniyet Müdürlüğü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir iş yerine kumar operasyonu düzenledi. Operasyonda içeride kumar oynandığını tespit eden ekipler, 3 kişiyi 'kumar onatmak' suçundan gözaltına alırken, kumar oynayan 45 kişiye 11 bin 655 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca yapılan aramada, kumar oynamakta kullanılan çok sayıda tombala makinesi ile oyun kartlarına ve kamera sistemine el konuldu.

Polis, bölgede kumar kumar oynana yerlerin tespit edilip gereğinin yapılacağı bilgisini paylaştı.

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Antalya'da kumar operasyonu
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