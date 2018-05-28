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'de serasına çevrilen eve operasyon

'de düzenlenen operasyonunda 18 kilogram esrar ele geçirildi. Baskın yapılan evin uyuşturucu serasına çevrildiği ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 11:09
Ataşehir'de uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evde yetiştirildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Dün eve baskın yapan polisler evin yatak odası ile mutfağında çok miktarda esrar buldu. Çatı katına çıkan ekipler uyuşturucu serasıyla karşılaştı. 68 kök hint keneviri bulan ekipler ayrıca uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan 5 adet led ampül, 1 adet elektronik ısı ve nem ölçer ve 5 adet havalandırma fanına el koydu. Ele geçirilen toplam 18 kilogram esrara imha edilmek üzere el konuldu.

''İÇİCİYİM, PİŞMANIM''

Şüpheli B.E. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "İçiciyim ben. Pişmanım" diye konuştu. Polisin evde yaptığı arama uyuşturucuları bulması polis kamerası tarafından görüntülendi.

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Ataşehir'de uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon
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