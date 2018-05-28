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'da korkunç olay! Anne ve babasını katletti ardından ise...

Anne ve babasını uykudayken tabancayla öldüren 17 yaşındaki genç, 4 katlı apartmanın çatı katında aynı silahla etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 10:54
Aydın'da korkunç olay! Anne ve babasını katletti ardından ise...

'da anne ve babasını tabancayla öldüren 17 yaşındaki genç, aynı silahla etti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nden silah sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'yu bir apartmanın önünde yaralı halde buldu.

112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesikaldırılanlan Doğru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğru'nun, önünde yaralı halde bulunduğu apartmanın 2. katındaki evine giden ekipler, annesi Suna (42) ve babası Adem Doğru'nun (47) silahla yaralandığını tespit etti.

ANNE VE BABASINI UYKUDA ÖLDÜRDÜ

Ambulansla hastaneye kaldırılan çift yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Mert Ali Doğru'nun, anne ve babasına uykuda tabancayla ateş ettikten sonra 4 katlı apartmanın çatı katında aynı silahla başına ateş açarak yere düştüğünü belirledi.

Polis olan Adem Doğru'nun kısa süre önce emekliye ayrıldığı öğrenildi.

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Aydın'da korkunç olay! Anne ve babasını katletti ardından ise...
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