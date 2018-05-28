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Balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp

SUAT SALGIN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018
Balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp
'de içinde 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, devrildi. 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor. Ayvalık ilçesinde 'Belinay' isimli teknenin sahibi Volkan Çanakçı, beraberindeki Mert Boysener, , Hayri Kar ve Kerem İncedayı ile birlikte dün 01.30 sıralarında deniz patlıcanı avcılığı için denize açıldı. Altınova Mahallesi açıklarında, çıkan fırtına nedeniyle tekne alabora oldu. Mert Boysener sahile doğru yüzmeye çalıştığı sırada, İzmir'in Dikili ilçesinde devriye görevi yapan bir Komutanlığı botu tarafından bulunarak kurtarıldı. Kayıp olan Volkan Çanakçı, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı'yı bulmak için karadan jandarma ekipleri, havadan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 1 uçağı ile 2 helikopteri, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın üç botu ve balıkçılar tarafından çalışma başlatıldı. Batık teknenin yeri tespit edildi. İzmir'den çağrılan dalgıçlar, tekneye dalarak, içinde kimse var mı diye araştıracak.
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Balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp
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