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Bu da vurgunu!

Türkiye’nin en büyük borsasının sahiplerinden biri olan Yasin O., hacker’lar tarafından yaklaşık 17 milyon TL dolandırıldı. Hacker’lar bir kişinin tutuklanmasının ardından paranın büyük bir bölümünü iade edince Yasin O. da şikâyetinden vazgeçti.

Giriş Tarihi: 28.5.2018 07:59 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 08:08
Bu da Bitcoin vurgunu!

Bir şirkete ait server'lardan, 15 Mart 2018 günü uzaktan bağlantı yoluyla 400 (BTC) çalındı. Sanal hırsızlığı fark eden şirket sahibi Yasin O., 25 Mart'ta savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Bu da Bitcoin vurgunu!
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