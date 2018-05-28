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'da sı: 2’si çocuk 6 yaralı

-Ankara karayolu üzeri İnegöl Avarlar kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen sında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 11:32
Bursa'da trafik kazası: 2’si çocuk 6 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan istikametine seyir halinde olan yönetimindeki 16 Y 1073 plakalı özel otomobil, Avarlar kavşağından Bursa istikametine çıkış yapan Halil Özel idaresindeki 16 UY 202 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan Halil Özel yönetimindeki özel otomobil trafik levhasına çarparak durabildi.

da özel otomobil sürücüleri ile Tolga Kuzu yönetimindeki özel otomobilde bulunan Halil Kuzu, Mehmet Mintaş, Elif Kuzu ve Efehan Kuzu yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Bursa'da trafik kazası: 2’si çocuk 6 yaralı
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