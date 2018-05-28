Kaçkarlar’da kayalıklardan düşen dağcı öldü

Rize
'nın Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan 9 kişilik ekipteki dağcı Mustafa Okan İnceer (41), dönüş yolunda ipinin kopması sonucu kayalıklara düşerek can verdi. İhbar üzerine Malatya 2. Ordu Komutanlığı'ndan helikopter gönderildi. İnceer'in cenazesi, Mezovit Yaylası mevkisine gelen helikoptere alınarak Rize'ye getirildi. Bu arada Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'nde 'uşkun' toplamak için Erek Dağı'na tırmanan Samet Tekin dengesini kaybedip 35 metreden düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşı Adil Okyay ve onları kurtarmaya giden 5 yakını AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekin'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de yabani ot toplamak için kayalıklara tırmanan Cevdet Kılığ, Atlık mevkisinde uçuruma düşerek yaşamını yitirdi.