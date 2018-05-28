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'ta otomobil nehre düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Merkez Onikişubat ilçesinde otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 06:53 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 06:58
Kahramanmaraş'ta otomobil nehre düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, uyruklu Muhammed ve oğlu , Hasancıklı Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yedikten sonra araçlarına bindi ancak Talha Loş yönetimindeki 27 MD 103 plakalı otomobil hareket ettikten çok kısa bir süre sonra Ceyhan Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine , jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Talha Loş kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, baba dalgıç ekipleri tarafından çıkartıldı.

Baba-oğul 112 Acil Servis ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Muhammed Loş hastanede hayatını kaybetti, Talha Loş'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nehre düşen araç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından vinç yardımıyla çıkartıldı.

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Kahramanmaraş'ta otomobil nehre düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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