Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kayıp bitki bağ havacivasını yeniden bulup baraj sularından kurtardılar

Kayıp bitki bağ havacivasını yeniden bulup baraj sularından kurtardılar

Türkiye'ye özgü endemik türler arasında olan ve sadece 'da yetişen ‘bağ havacivası’ adlı bitki, Amasya Üniversitesinden akademisyenler ile Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları sonucu yaklaşık 130 yıl sonra yeniden bulunarak kayıt altına alındı. Yaşam alanının baraj suları altında kalma riski bulunan bitki örnekleri daha üst noktalara taşındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 09:21
Kayıp bitki bağ havacivasını yeniden bulup baraj sularından kurtardılar

İlk kez 1889'da Bornmüller tarafından Lokman Dağı'ndan toplanan tür, 'alkanna haussknechtii bornm' adı verilerek 1894'te yeni bir tür olarak bilim dünyasına tanıtıldı. Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran, 1994 yılında yüksek lisans çalışmaları esnasında Yuvacık köyü çevresinde rastladığı bitkinin o dönemde Kırklar Dağı, Şeyhcui Mahallesi çevresi ve Kaleköy civarlarında da nadiren görülmesine karşın yaşam alanlarının antropojenik etkilerle bozulması sonucu geçen yıla kadar tekrar toplanamadığını anlattı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp bitki bağ havacivasını yeniden bulup baraj sularından kurtardılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN