Kayıp bitki bağ havacivasını yeniden bulup baraj sularından kurtardılar

İlk kez 1889'da Bornmüller tarafından Amasya Lokman Dağı'ndan toplanan tür, 'alkanna haussknechtii bornm' adı verilerek 1894'te yeni bir tür olarak bilim dünyasına tanıtıldı. Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran, 1994 yılında yüksek lisans çalışmaları esnasında Yuvacık köyü çevresinde rastladığı bitkinin o dönemde Kırklar Dağı, Şeyhcui Mahallesi çevresi ve Kaleköy civarlarında da nadiren görülmesine karşın yaşam alanlarının antropojenik etkilerle bozulması sonucu geçen yıla kadar tekrar toplanamadığını anlattı.



