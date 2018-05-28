Medine’nin ölümünde şoke eden gelişme

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'ın Dörtyol ilçesinde geçen 8 Eylül 2017'de Medine Kara
(37) evlerinde atıl malzemelerin kullanıldığı odanın kapı kirişinde asılı olarak bulundu. Cumhuriyet savcısı hazırladığı raporda, genç kadının her iki bacak kaval kemiğinde "morarma," sırt, boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekti. Olaydan sonra Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen otopsi raporunda ise Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yazılıydı. Adli tıp raporu üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı. Ancak kız kardeşinin intihar edebilecek biri olmadığını belirten ağabey Mehmet Ok (39), Medine'nin eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Cumhuriyet Savcılığı yeniden soruşturma başlattı. Daha önce mağdur olarak ifadesi alınan kocanın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Kara, "Eşimin psikolojik sorunları vardı. Olay günü marketten aldığım eşyaları kapının önüne bıraktıktan sonra servise binip, işe gittim. Eşim daha önce de mutfak tüpünü açarak intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.
'EŞİ CENAZEYE BİLE GİTMEDİ'
KIZ kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Mehmet Ok "Kardeşim, eşinin kendisini dövdüğünü, işkence gördüğünü, psikolojik baskı uyguladığını söylüyordu. Olaya intihar süsü vererek, onu iple asan kocasıdır. Eşi cenazeye bile gelmedi" dedi..