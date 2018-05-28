Son Dakika Haber: Meteoroloji'den Ankara için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklama şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."