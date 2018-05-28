Otomobil, yol kenarındaki tezgaha çarptı: 1 yaralı

Kaza, Keşan-Enez karayolu üzerindeki Kılıçköy'de meydana geldi. Keşan'dan, Enez yönüne giden H.N. yönetimindeki 22 RK 497 plakalı otomobil, Kılıçköy'e geldiği sırada, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki betonarme meyve-sebze tezgahına çarptı. Çatısı da bulunan tezgah çökerken, tezgahın başında duran Şefika Gökhan yaralandı. Yaralı kadın, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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