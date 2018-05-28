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Otomobil, yol kenarındaki tezgaha çarptı: 1 yaralı

'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu öne sürülen otomobilin, yol kenarındaki betonarme meyve-sebze tezgahına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 16:52
Otomobil, yol kenarındaki tezgaha çarptı: 1 yaralı

, Keşan-Enez karayolu üzerindeki Kılıçköy'de meydana geldi. Keşan'dan, Enez yönüne giden H.N. yönetimindeki 22 RK 497 plakalı otomobil, Kılıçköy'e geldiği sırada, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki betonarme meyve-sebze tezgahına çarptı. Çatısı da bulunan tezgah çökerken, tezgahın başında duran Şefika Gökhan yaralandı. Yaralı kadın, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Otomobil, yol kenarındaki tezgaha çarptı: 1 yaralı
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