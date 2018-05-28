Sel ve su baskınları halı yıkamacıların yüzünü güldürdü

Kocaeli'nin genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Dün sabah saatlerinde zararın boyutlarının ortaya çıktığı kentte, su baskını sonrası çamura bulanan evlerdeki eşyaların birçoğu ise kullanılamaz hale gelmişti. Su baskını yaşanan evlerden yıkanıp temizlenmesi için halı yıkama tesislerine gönderilen çamura bulanan halılar ise yıkama havuzlarını tıka basa doldurdu. Baskın günü izinli olmalarına rağmen gelen talep üzerine iş yerlerini açmak zorunda kaldıklarını belirten halı yıkama işletmecileri, vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için aralıksız çalıştıklarını söylediler.



