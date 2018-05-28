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Sel ve su baskınları halı yıkamacıların yüzünü güldürdü

'de dün etkili olan sağanak yağış sonrası su baskınlarından zarar gören ev ve iş yerlerinde çamura bulanan halılar, halı yıkama tesislerini tıka basa doldurdu. Esnaf ise su basan iş yerlerini temizlemek için çalışmalara başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 15:10
Sel ve su baskınları halı yıkamacıların yüzünü güldürdü

'nin genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Dün sabah saatlerinde zararın boyutlarının ortaya çıktığı kentte, su baskını sonrası çamura bulanan evlerdeki eşyaların birçoğu ise kullanılamaz hale gelmişti. Su baskını yaşanan evlerden yıkanıp temizlenmesi için halı yıkama tesislerine gönderilen çamura bulanan halılar ise yıkama havuzlarını tıka basa doldurdu. Baskın günü izinli olmalarına rağmen gelen talep üzerine iş yerlerini açmak zorunda kaldıklarını belirten halı yıkama işletmecileri, vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için aralıksız çalıştıklarını söylediler.

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Sel ve su baskınları halı yıkamacıların yüzünü güldürdü
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