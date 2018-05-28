Taksim’de bir otelde Amerikan vatandaşı ölü bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Hocazade Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otel çalışanları bir süre önce Türkiye'ye gelen Amerikan vatandaşı Stephan Micheal King'in (49) uzun süre odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelendi. İçeriye giren çalışanlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çalışanlar durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Otel odasına giren sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.





BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ VE BOĞAZI KELEPÇEYLE SIKILMIŞ

Bunun üzerine polis ekipleri şahsın üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın başına poşet geçirilip, boğazının plastik kelepçeyle sıkıldığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren incelemelerinin ardından şahsın cesedi, Cumhuriyet savcısının onayıyla cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin burada yapılan inceleme sonucunda belirleneceği öğrenildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın intihar ettiği üzerinde duruyor.

Öte yandan, Amerikalı turistin Türkiye'ye saç ektirmeye geldiği öğrenildi.