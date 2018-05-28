Tombi kitap kahramanı oldu

İzmir
'de
Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri tarafından sınıfta bakılan Tombi isimli kedi, öğretmen Özlem Pınar İvaşçu'nun hazırladığı kitap serisinde, sınıf arkadaşlarıyla maceradan maceraya koşuyor. Seride Tombi ve sınıf arkadaşları, Türkiye
'nin çeşitli yörelerini geziyor. Serinin "Tombi Şanlıurfa
'da" adlı ilk kitabının basımı tamamlandı. Yakında satışa çıkacak kitapta, Tombi ve sınıf arkadaşları, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini, yöresel yemeklerini, coğrafi ve iklim koşullarını öğreniyor. 10 kitaptan oluşacak serinin 2. kitabında ise Tombi ve arkadaşları Efes Antik Kenti
'ni gezecek.