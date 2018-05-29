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17’sinde cinnet getirdi

’da lise öğrencisi genç, sürekli kavga eden anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti. Emekli polis olan babanın daha önce eşine şiddet uyguladığı öğrenildi

İhsan KARATAŞ
İHSAN KARATAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018
17’sinde cinnet getirdi
Korkunç olay dün saat 05.00 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 2'nci katında ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi cinnet getirdi. Mert Ali, uyuyan annesi (42) ve emekli polis memuru babası 'ya (47), babasının tabancasıyla ateş etti. Sahur vakti silah sesiyle uyanan mahalle sakinleri, daha sonra elindeki silahla apartmanın çatısına çıkan Mert Ali Doğru'yu ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mert Ali Doğru, başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren anne, baba ve oğullarının cenazeleri, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğuya tayininin çıkması üzerine yaklaşık 3 ay önce emekliye ayrılarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Adem Doğru'nun uzun yıllardır eşiyle sorunlar yaşadığı, birkaç yıl önce darp yüzünden evden uzaklaştırma aldığı öğrenildi. Suna Doğru'nun ise geçtiğimiz yıl eşine boşanma davası açtığı ancak daha sonra çiftin tekrar barışarak boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen ailenin büyük çocukları olan Pınar Doğru'nun ise Ankara'da üniversite öğrenimine devam ettiği ifade edildi.
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17’sinde cinnet getirdi
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