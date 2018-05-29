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2 gündür kayıp olan kadın gölette ölü bulundu

'nin İzmit ilçesinde 2 gündür kayıp olan şizofren hastası kadın, baraj göletinde ölü olarak bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 09:32
Edinilen bilgiye göre, İzmit-Kandıra yolu üzerinde bulunan Gökçeler Mahallesi'nde oturan şizofren hastası 58 yaşındaki Fatma B., 2 gün önce evden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Yakınlarının aramaya başladığı kadının cesedi ise iki gün sonra Davuldere Barajı'nda bulundu. Olay yerine çağrılan arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan kadının cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen 2 çocuk annesi Fatma B.'nin cenazesi, Kent Mezarlığına defnedildi.
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2 gündür kayıp olan kadın gölette ölü bulundu
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