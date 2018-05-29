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4 işçi elektrik akımına kapıldı

’nın Viranşehir ilçesinde iki katlı inşaata kum taşıyan 4 işçi elektrik akımına kapıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 16:47
4 işçi elektrik akımına kapıldı
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 işçi, çalıştıkları inşaatın üst katına asansör yardımıyla kum taşırken, çelik halatın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastahanesine götürdü. Burada tedavileri yapılan yaralılar hayati tehlikeleri bulunması üzerine 'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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4 işçi elektrik akımına kapıldı
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