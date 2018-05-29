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'daki davasında karar

'da bir Suriyelinin kamyonetin kasasından atılarak öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yargılanan 2 sanıktan biri 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraati kararlaştırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 14:30
Adana'daki cinayet davasında karar

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Suriyeli Yusuf El Halife ve Hakan S. gelmezken, sanık avukatları hazır bulundu.

Savcı, tekrarladığı esas hakkındaki mütalaasında, El Halife'ye Suriyeli Meşir Elavvad'ı kamyonetin kasasından atarak öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, Hakan S. hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.

Suriyeli sanığın avukatı, esas hakkındaki savunmasında, savcının mütalaasını kabul etmedi. Avukat, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, olayı "taksirle öldürmek" olarak kabul edip sanık Yusuf El Halife'yi önce 2 yıl hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra duruşmadaki iyi hali nedeniyle sanığın cezası 1 yıl 8 aya indirilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Diğer sanık Hakan S. ise suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti.

OLAY

Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde 4 Ekim 2017'de Suriyeli Meşir Elavvad'ın (29) yolda ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanık hakkında 15 yıl ile müebbet arasında değişen hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan tutuklu olan Suriyeli Yusuf El Halife yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

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Adana'daki cinayet davasında karar
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