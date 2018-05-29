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’da paniği

’nın ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına girdiği görülen , paniğe neden oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 11:36
Alanya’da yılan paniği

Olay, dün öğleden sonra 'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, park halinde olan İsmail Temel'e ait 07 HYE 05 plakalı otomobilin alt tarafından motor kısmına boyu 1 metreden daha büyük bir girdiğini gördü. Çevredeki bazı kişiler panik içerisinde bağırışırken, durum araç sahibi Temel'e bildirildi. Otomobilin yanına gelen Temel ve çevredekiler kendi uğraşlarıyla yılanı çıkarmaya ancak başarılı olamaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

ARAÇ ÇEVRESİNE KÜKÜRT DÖKÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerin de uzun süren çabaları bir sonuç vermedi. Ekipler, yılanın bulunduğu yerden çıkması için araç çevresine kükürt döktü.

Aracın olaydan bu saatte kadar park halinde olduğu belirtildi.

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Alanya’da yılan paniği
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