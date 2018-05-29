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'da ecza deposunda

'ın Efeler ilçesinde bir ecza deposunda çıkan da, 8 kişi dumandan etkilendi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 07:16 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 07:22
Aydın'da ecza deposunda yangın

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'ndeki Selçuk Ecza Deposu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin içeride bulunan ilaçların kokusuna maruz kalmamak için özel kıyafetlerle müdahale ettiği yangında, 8 kişi dumandan etkilendi. Bu kişiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahmut Serdar Adanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlıca müdahale ettiğini söyledi.

Yakın ilçelerden itfaiye personelinin söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirten Adanır, "Dumanın tam anlamıyla tahliye edilmesi için bazı yerlerde duvarları ve camları da kırdık. Yangını daha fazla büyümeden bastırdık." dedi.

Adanır, yangının çıkış nedeninin incelemenin ardından belli olacağını sözlerine ekledi.

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Aydın'da ecza deposunda yangın
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