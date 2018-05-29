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Bahçeden erik yiyen jandarma para ve not bıraktı

'te bahçesinden erik yiyen jandarmanın bıraktığı notu ve parayı bulan vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Olay nedeniyle duygulanan vatandaş, jandarmanın her zaman bahçesinden meyve yiyebileceğini, para da istemediğini söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 12:44
Bahçeden erik yiyen jandarma para ve not bıraktı

merkez Deresakarı köyü yolu üzerindeki bahçesine giden isimli vatandaş, ağaçta asılı bir not ve bir miktar para buldu.

HEMEN NOTTAKİ NUMARAYI ARADIM

"Abi hakkını helal et. Biraz eriklerden yedik. Bir miktar para bıraktık. Jandarma" notunu bulan Engin Yağcı, yaşananları İHA muhabirine anlattı.Yağcı, bahçede kiraz ve erik ağaçlarıyla uğraştığı sırada gözüne bir ağaçta sallanan poşetin çarptığını anlatarak, "Hemen gittim baktım ve içinde 10 lira 50 kuruş para ile bir not buldum. Notta 'Abi hakkını helal et. Biraz eriklerden yedik. Bir miktar para bıraktık. Jandarma' yazısını okuyunca duygulandım. Hemen altında yazılı telefon numarasını aradım. Arkadaşlara her zaman bahçeden erik ve kiraz yiyebileceklerini söyledim. Para da bırakmamalarını istedim. Çünkü askerler bu civarda devamlı devriye atarak hem bahçemizi hem malımızı hem de bizleri koruyor. Onların bize borcu olmaz. Her zaman gelip yesinler" dedi.

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Bahçeden erik yiyen jandarma para ve not bıraktı
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