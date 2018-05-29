Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber: Beyoğlu’nda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar

Son dakika haber: ’nda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar

Son dakika haberi... ’nda uygulama yapan narkotimlerini gören şüpheliler kaçmaya başlayınca hareketli dakikalar yaşandı. Polisin kıskıvrak yakaladığı şüphelilerin üstleri aranarak GBT’leri sorgulanırken, çevrede ev olarak metruk olan binalarda da didik didik arama yapıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 17:20
Son dakika haber: Beyoğlu’nda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, 'nda narko-sokak uygulaması için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan tim, özel harekat polislerinin desteğiyle Kulaksız'ın ara sokaklarına geldi. Burada şüpheliler, çevrede arama yapan polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı.

HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI

Kısa süreli kovalamanın ardından şüphelileri kıskıvrak yakalayan tim, üstlerini aradı. Şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT), sorgularını da yapan polis, çevreyi ise didik didik aradı. Özel harekat polisleri de önlem alarak çevrede kuş uçurtmadı. Polis ekipleri ardından sokak aralarındaki metruk binalara da girdi. Ev olarak kullanılan bir metruk binada arama yapan polis, madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Beyoğlu’nda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN