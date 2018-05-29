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Büyük vurgun! Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık yapmışlar

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, banka destek hizmeti adı altında kendilerini arayan bazı şahısların kendileriyle kurdukları irtibat ve aldıkları bilgilerin ardından hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde şikayette bulunan vatandaşların ihbarıyla soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, mağdur vatandaşları arayarak internet hesaplarını çalan şebekeyi yaptığı teknik takiplerle tespit etti.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 10:43
Büyük vurgun! Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık dolandırıcılık yapmışlar

BÜYÜK VURGUN! BİNLERCE KİŞİYİ KANDIRIP MİLYONLARCA LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

Arama yapılan telefon hatlarının takibinden, aranan mağdur vatandaşların Taksim'de 2 çağrı merkezinden arandığı ve bankacılık destek hizmetleri adı altında kandırılıp banka bilgilerinin alındığı tespit edildi. Kredi destek ve yaşam sigortası poliçesi düzenleme adı altında aranan banka müşterilerinin, çağrı merkezinde görevli sekreterler tarafından alınan bilgilerinin daha sonra şebekenin diğer üyeleri tarafından kullanılarak internet hesaplarına girildiği ve hesaplarda bulunan paraların şebeke üyelerinin hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

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Büyük vurgun! Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık dolandırıcılık yapmışlar
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