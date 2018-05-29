Büyük vurgun! Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık dolandırıcılık yapmışlar

BÜYÜK VURGUN! BİNLERCE KİŞİYİ KANDIRIP MİLYONLARCA LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

Arama yapılan telefon hatlarının takibinden, aranan mağdur vatandaşların Taksim'de 2 çağrı merkezinden arandığı ve bankacılık destek hizmetleri adı altında kandırılıp banka bilgilerinin alındığı tespit edildi. Kredi destek ve yaşam sigortası poliçesi düzenleme adı altında aranan banka müşterilerinin, çağrı merkezinde görevli sekreterler tarafından alınan bilgilerinin daha sonra şebekenin diğer üyeleri tarafından kullanılarak internet hesaplarına girildiği ve hesaplarda bulunan paraların şebeke üyelerinin hesaplarına transfer edildiği belirlendi.