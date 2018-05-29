Cesedi parçalayıp valizlere koydular

İstanbul
'da iki valiz içinde parçalara ayırılmış bir erkek cesedi bulundu. Polis, cinayetle ilgili sır perdesini aralamaya çalışıyor. Başakşehir ilçesi, Güvercintepe Mahallesi'nde Yeniyol Sokak ile Karayel Sokak arasında ikamet eden vatandaşlar önceki gece akıl almaz bir cinayetle yüzleşti. Saat 00.30 sıralarında mahallede oyun oynayan çocuklar, erik toplamak için Hasanpaşa Deresi yakınlarına indi. Dere kenarında iki valiz gören çocuklar ailelerine haber verdi. Olay yerine ulaşan vatandaşlar, valizlerden kan aktığını gördü. İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ekibi, kolları, bacakları ve baş kısmı bir valize, gövdesi ise diğer valize parçalanarak yerleştirilmiş ceset parçaları buldu. Valizi taşıyan iki şüphelinin, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yakalandığı öğrenildi. İki şahsın valizleri sürükleyerek getirdikleri, bıraktıktan sonra ise kaçtıkları ifade edildi. 30-45 yaş aralığındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, otopsi için Adli Tıp
Kurumu morguna gönderildi.
Barış SAVAŞ