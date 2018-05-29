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'nde 115 kaçak yakalandı

ve Aydın açıklarında, ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 115 kaçak yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 07:34 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 07:35
Ege Denizi'nde 115 kaçak yakalandı

Komutanlığı ekipleri, 'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi açıklarında lastik bot ile yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan kaçakları fark etti. Harekete geçen ekipler, durdurdukları botta 17'si çocuk, 48 kaçağı yakaladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Aydın'ın Didim ilçesindeki Taşburun mevkiinde düzenlediği operasyonda ise 30'u çocuk, toplam 67 kaçak yakalandı.
Her iki operasyonda yakalanan Suriye ve Irak uyruklu oldukları belirtilen toplam 115 kaçak, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Ege Denizi'nde 115 kaçak yakalandı
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