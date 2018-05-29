Fethiye'de iki İngiliz turistin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, tatil için iki gün önce Günlüklü Koyu'na gelen İngiliz Samuel James (51) ile arkadaşı Jane Amanda (46) kamp yapmak için çadır kurdu.

Bir süre önce çadıra kimsenin girip çıkmadığını fark eden koyun görevlileri, durumdan şüphelendi. Çadırı kontrol eden görevliler, James ve Amanda'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemede bulundu. Fethiye Devlet Hastanesi morgukaldırılanlan iki İngiliz'in cesetlerinde ilk belirlemelere göre kesici, delici alet, ateşli silah yarısı gibi bir harici bulguya rastlanmadı.



Turistlerin cesetleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tüm ihtimalleri değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.