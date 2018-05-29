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Fethiye'de iki in cesedi bulundu

'nın Fethiye ilçesinde tatile gelen iki İngiliz  in cesedi bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 07:14
Fethiye'de iki İngiliz turistin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, tatil için iki gün önce Günlüklü Koyu'na gelen İngiliz Samuel James (51) ile arkadaşı Jane Amanda (46) kamp yapmak için çadır kurdu.

Bir süre önce çadıra kimsenin girip çıkmadığını fark eden koyun görevlileri, durumdan şüphelendi. Çadırı kontrol eden görevliler, James ve Amanda'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemede bulundu. Fethiye Devlet Hastanesi morgukaldırılanlan iki İngiliz'in cesetlerinde ilk belirlemelere göre kesici, delici alet, ateşli silah yarısı gibi bir harici bulguya rastlanmadı.

lerin cesetleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tüm ihtimalleri değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.

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Fethiye'de iki İngiliz turistin cesedi bulundu
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