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İlk buzul inişinde öldü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018
İlk buzul inişinde öldü
'nin Çamlıhemşin ilçesindeki, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan ekipte yer alan Mustafa Okan İnceer'in (41), dönüş yolunda kayalıklardan iniş yaparken düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Dağcılığa yeni başladığı öğrenilen ve ilk kez buzuldan iniş gerçekleştiren İnceer'in, ipteki emniyet mandalının kontrolünü kaybedince önce 10 metrelik bir kayalık yamaca, ardından ipin bağlı olduğu kazığın kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düştüğü, düştüğü yerde de can verdiği belirlendi.

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İlk buzul inişinde öldü
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