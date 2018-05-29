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’un fethine Haliç’te kutlama

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018
İstanbul’un fethine Haliç’te kutlama
'un fethinin 565. yıldönümü Haliç üzerinde özel kurulan platformda lazerli ışık gösterileri ve mapping filmleri ile kutlanacak. Sahili'ndeki alanda yapılacak gösteri için sahilden 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kurulacak. 78x18 metre ölçülerindeki sahnede 20 dakikalık 3D mapping gösterisi yapılacak. Kutlamalarda su, ışık, lazer ve su perdesi gösterisi yüzer gösteri platformunda sunulacak. Kutlamalarda, 85 kişilik TSK Askeri Mehteran Birliği de bir konser verecek. Öte yandan Başbakan fethin 565. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yıldırım mesajında İstanbul'un fethini Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olarak niteledi.
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İstanbul’un fethine Haliç’te kutlama
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