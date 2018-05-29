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'de 48 yakalandı

'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 48 yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 06:35 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 06:36
İzmir'de 48 göçmen yakalandı
Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı göçle mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesinde bir grup düzensiz in yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Doğanbey mevkinde ile yolculuk yapan göçmenleri durdurdu. Lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 21 erkek, 10 kadın ve 17 çocuk göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan 48 göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
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İzmir'de 48 göçmen yakalandı
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