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gecelerine konuk oldu

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, “” ile etkinliklerine misafir oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 10:11
‘Kanka Polis’ Ramazan gecelerine konuk oldu

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenliğine bu defa "" damgasını vurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İmdat hattının tanıtımını yaparak, sordukları sorulara doğru cevap veren çocuklara değişik hediyeler verdiler.

Halkın arasına katılan "Kanka Polis", li çocukları sevindirdi. Bir taraftan 'Kanka Polis' diğer taraftan ise değişik hediyelerin dağıtılması üzerine çocuklar izdihama neden oldu. 'Kanka Polis'e dokunmak isteyen çocuklar, görevlilere ve davetlilere zor anlar yaşattılar. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; çocuklara yiyecek, içecek ve değişik hediyeler dağıtarak programa son verdi.
Programa Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman ve binlerce kişi katıldı.

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‘Kanka Polis’ Ramazan gecelerine konuk oldu
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