Kars'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Kars
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, yabancı uyruklu kişilerin kalmış olduğu yerlere yönelik operasyon düzenlendi. Gece yarısı asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda Kars'ta kaçak olarak yaşadıkları tespit edilen 98 Afganistanlı yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Afganistanlıların sınır dışı edileceği öğrenildi.
Öte yandan Kars'ta polisin kaçak göçmenlerin temizlenmesine yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.