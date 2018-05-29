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'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü’nden kentte bulunan ve kaçak oldukları tespit edilen yabancı uyrukluların kaldıkları mekanlara operasyon düzenlendi. Gece yarısı düzenlenen operasyon 98 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 10:07
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, yabancı uyruklu kişilerin kalmış olduğu yerlere yönelik operasyon düzenlendi. Gece yarısı asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda Kars'ta kaçak olarak yaşadıkları tespit edilen 98 Afganistanlı yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Afganistanlıların sınır dışı edileceği öğrenildi.

Öte yandan Kars'ta polisin kaçak göçmenlerin temizlenmesine yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.
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Kars'ta 98 kaçak göçmen yakalandı
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