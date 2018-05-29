Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > KKTC’de aile faciası

’de aile faciası

Giriş Tarihi: 29.5.2018
KKTC’de aile faciası
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () cinnet getiren anne 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayete şahit olan 64 yaşındaki dede de fenalaşarak hayatını kaybetti. Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de oturan 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, dün akşam saatlerinde tartıştığı 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı bıçakladı. Talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu arada cinayete tanık olan dede 64 yaşındaki da fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Tahir Lord kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı anne gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC’de aile faciası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN