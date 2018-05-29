KKTC’de aile faciası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC
) cinnet getiren anne 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayete şahit olan 64 yaşındaki dede de fenalaşarak hayatını kaybetti. Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de oturan 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, dün akşam saatlerinde tartıştığı 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı bıçakladı. Talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu arada cinayete tanık olan dede 64 yaşındaki Tahir Lord
da fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Tahir Lord kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı anne gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.