Konya'da pencereye sıkışan kediyi zabıta kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Şehit Özden Çınar Kız Meslek Lisesi binasında bulunan yavrularına gitmek isteyen bir kedi, pencereye sıkıştı. Kedinin sıkıştığını gören öğrenciler okul çevresindeki Akşehir Belediyesi Zabıta Ekiplerinden yardım istedi. Zabıta ekipleri kısa bir müdahalenin ardından anne kediyi ve okulda bulunan yavrularını kurtardı. Kediler Akşehir Belediyesine ait mobil hayvan ekiplerine teslim edilerek oradan da sağlık kontrolleri yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Öğretmenler ve öğrenciler ise zabıta ekiplerine teşekkür etti.